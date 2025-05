Palermo, Brunori scelto come Player Of The Week della 38ª giornata

Il capitano Matteo Brunori Player Of The Week della 38ª giornata

Matteo Brunori è stato scelto dalla Lega B come miglior giocatore della 38ª giornata della Serie BKT 2024-2025. La sua doppietta contro il Frosinone è stata fondamentale sia per la vittoria del Palermo che per il premio di Player Of The Week. Altre statistiche importanti sono stati i 5 tiri totali (nessuno ha calciato più di lui), i 5 palloni recuperati e le più di 10 partecipazioni a dei goal per il terzo anno consecutivo.