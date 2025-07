Palermo, Brunori: “Raggiungere Miccoli? Lo spero, ma l’obiettivo è collettivo”

Matteo Brunori ha parlato in conferenza stampa al termine della seduta mattutina: “Stagione passata? La squadra è forte, quindi è mancato qualcosa. Un'annata che vorremmo cancellare ma tenerci delle cose che ci servano da lezione per non commettere più determinati errori. Ci sono state cose positive, il gruppo è sempre stato unito nelle difficoltà. Siamo tutti persone grandi, il capitano è una figura che serve ma lì dentro siamo tutti capitani. Ho tanta voglia di ricominciare e di mettermi a disposizione di compagni e mister per raggiungere il nostro obiettivo. Dove mi vedo nel 2-1? Io sono a disposizione, mi trovo bene un po' ovunque, con tutti i ragazzi ho un buonissimo rapporto tatticamente in campo anche con Le Douaron e Pohjanpalo. Mi trovo bene trequartista e sono contento. Raggiungere Miccoli? Lo spero, non lo vedo come il primo obiettivo perchè quest'anno, come ha detto il mister ieri, il nostro obiettivo è collettivo. Non c'è bisogno che ognuno pensa al suo e questa è la cosa più importante. Sono contento di fare parte della storia del club che sento casa. È difficile negarlo, con Joel si è affinato un rapporto e mi trovo molto bene e può solo migliorare. Poi i gol li devi fare e non è mai facile ma il lavoro quotidiano ti aiuta”.