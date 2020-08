Palermo, Boscaglia vuole il top: sale Corazza, nel mirino Chiosa e Mazzitelli. Le alternative low cost…

“Roberto Boscaglia ha le idee chiare su come impostare il Palermo, mercoledì probabilmente nel giorno della presentazione del nuovo tecnico i concetti saranno più chiari”.

Scrive così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’ che punta i riflettori sul credo calcistico del tecnico originario di Gela. Dopo l’incontro di martedì e l’attesa fumata bianca, la dirigenza rosanero si sta muovendo per trovare quei calciatori utili al progetto tecnico e tattico dell’allenatore ex Trapani. In tal senso, lo scorso 13 agosto sono approdati nel capoluogo siciliano i primi due rinforzi: l’attaccante Andrea Saraniti e l’esterno offensivo Nicola Valente. Per entrambi – il primo prelevato dal Lecce, il secondo svincolato dalla Carrarese – la società ha disposto un ingaggio biennale. L’allenatore ha già fissato le priorità, adesso toccherà alla società assecondarle.

“Ma i nomi fatti dal tecnico sono di categoria superiore, almeno per la difesa e il centrocampo, dove ballano quelli di Marco Chiosa e Luca Mazzitelli”. Si tratta di due profili esperti, che Boscaglia, avendoli già allenati alla Virtus Entella, conosce piuttosto bene. Ad oggi, però, sembra più che difficile che i due calciatori possano accettare di rinunciare a giocare in Serie B, scendere un gradino per risalire entro un anno. “Ma se per Chiosa c’è qualche speranza in più, è sul centrocampista di proprietà del Sassuolo che la strada diventa in salita. […] Il centrale difensivo potrebbe risultare non indifferente al richiamo del suo mentore e quindi assecondare un’altra fuori uscita dal club ligure al quale è legato per un altro anno”, si legge.

Qualora le trattative non dovessero andare in porto, il Palermo ha già pronte due alternative low cost: per la difesa si pensa a è Ivan Marconi del Monza, per il centrocampo, invece, Davide Agazzi è la possibile soluzione ‘economica’ che potrebbe venire dal Livorno. Ma le richieste di Boscaglia non si fermano qui. “A tal proposito pare tornata di moda l’idea Simone Corazza, sondato tempo fa con la Reggina e poi lasciato in stand-by”.