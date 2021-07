Palermo, base solida: doppioni e alternative. Filippi e l’ipotetico undici titolare

Il Palermo targato Giacomo Filippi inizia a prendere forma. Giron, Massolo e Buttaro i primi tre innesti del tandem dirigenziale rosanero. I nodi da sciogliere e l'ipotetica formazione titolare della compagine palermitana

Il calciomercato del Palermo targato Mirri è entrato nel vivo. Tre i volti nuovi a disposizione di Filippi ( Giron , Massolo , Buttaro ) più quattro baby della Primavera rosanero ( Misseri , Mauthe , Aziz Toure , Corona ) che si sono egregiamente distinti nella passata stagione agonistica. Quattro sono anche gli esclusi dal pre-ritiro della compagine siciliana ( Crivello , Somma , Broh , Saraniti ) ma non è fuor di dubbio che - qualora non si dovesse trovare una soluzione contrattuale con gli stessi entro domenica - gli esuberi potrebbero essere aggregati al ritiro vero e proprio di San Gregorio Magno.

La differenza rispetto alla precedente gestione tecnico-tattica di Roberto Boscaglia è lampante e tangibile. L'ex allenatore del Palermo - per vicissitudini e circostanze particolari - è stato costretto a schierare per la prima volta l'undici titolare all'esordio in campionato contro il Teramo. Filippi adesso - in attesa di rinforzi - può già lavorare sulla tattica imprimendo il suo modus operandi nella testa e nelle gambe dei calciatori a sua disposizione.