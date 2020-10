Palermo, allenamenti sospesi e squadra in isolamento: ecco come e quando potrebbe cambiare l’assetto

“In attesa di nuovi tamponi, il Palermo si gioca il jolly”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori sulla situazione Coronavirus in casa rosanero. Accertata e confermata la positività di 9 calciatori più il tecnico Roberto Boscaglia, nella giornata di ieri il club di Viale del Fante – reduce dalla mancata disputa della gara contro la Turris -, ha agito d’anticipo chiedendo e ottenendo il rinvio della sfida di Catanzaro, che si giocherà adesso mercoledì 4 novembre alle ore 17.30.

Il jolly ‘giocato’ dal Palermo, è possibilità di cui ogni società può avvalersi ma soltanto una volta nell’arco della stagione. Dunque, la dirigenza rosanero non potrà più chiederlo nel corso di questo campionato ma nell’incertezza “il Palermo non ha voluto correre rischi, dovendo anche sostenere una trasferta, sfruttando il bonus previsto dal regolamento”. Nella giornata odierna, però, la squadra effettuerà un nuovo giro di tamponi, e qualora il numero di positivi dovesse aumentare “l’istanza di rinvio decadrebbe, perché superata da articoli diversi del protocollo o da interventi di natura statale”.

Nel frattempo, già da ieri i rosanero si sono messi, in via preventiva, in una bolla, annullando anche gli allenamenti, ma “dopo l’esito dei tamponi effettuati questa mattina, coloro che risulteranno negativi riprenderanno il lavoro, salvo poi rientrare in isolamento con il gruppo squadra”. L’assetto potrebbe però cambiare domenica, giorno in cui verranno svolti ulteriori test molecolari “in questo caso i giocatori non affetti da Covid potrebbero fare ritorno nelle proprie abitazioni dopo gli allenamenti.A meno che non ci sia un intervento dell’Asp, che viene aggiornata sulla situazione del Palermo e monitora l’evoluzione, con un provvedimento che istituisca l’isolamento per i giocatori”, scrive il noto quotidiano.