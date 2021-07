Palermo, al via la seduta mattutina: Lucca, Pelagotti e quell’insolito match

Lorenzo Lucca e Alberto Pelagotti già a lavoro in palestra. I due si sono sfidati in un insolito match di calcio-tennis

Alberto Pelagotti è stato uno dei primi a recarsi in palestra per un lavoro di prevenzione muscolare svolto con elastici, ostacoli e palla medica. A raggiungere l'ex estremo difensore dell'Empoli è stato il gigante buono originario di Moncalieri: Lorenzo Lucca. I due si sono dilettati in un insolito match di calcio-tennis. Una palla medica sgonfia e un ostacolo usato come rete, il Palermo di Filippi sa come trascorrere il tempo in compagnia per costruire al meglio il giocattolo che sarà chiamato a lottare in simbiosi per provare a staccare il pass per il campionato cadetto.