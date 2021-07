Palermo, al via il pre ritiro: il programma di Filippi. Dal caso Lucca ai Primavera

Al via il pre ritiro del Palermo in vista della prossima stagione agonistica

"Il Palermo prende la rincorsa". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", puntando i riflettori sulla settimana pre ritiro in cui i rosanero di Giacomo Filippi prepareranno - tra test fisici, allenamenti e visite mediche - il ritiro vero e proprio di San Gregorio Magno che prenderà il via lunedì 19 luglio.

Il programma dell'ex secondo di Roberto Boscaglia dovrebbe svolgersi tra le mura amiche del "Renzo Barbera" ed il campo del "Tc2". Nel pomeriggio odierno - secondo quanto riportato dal Gds - il Palermo dovrebbe ritrovarsi per la prima volta dopo la sconfitta d'Avellino che spense i sogni di gloria della formazione siciliana. I convocati dovrebbero essere, al momento, venticinque con aggregati anche tre giovani di prospettiva che si sono distinti per merito nel corso del campionato di Primavera 3 (Mauthe, Toure e Corona). "La novità di questo raduno sarà la mensa, chiesta dallo staff tecnico per poter restare tutti insieme anche dopo gli allenamenti. Un modo in più per cementare il gruppo, con la consapevolezza di dover far tesoro della compattezza della squadra per poter competere con le concorrenti alla promozione in Serie B", si legge sul noto quotidiano.

In gruppo ci sarà anche Lorenzo Lucca. Il gigante buono originario di Moncalieri sarà presente anche in Campania salvo clamorose sorprese dell'ultima ora. Il Palermo è stato chiaro e non ha intenzione di tappare le ali al classe 2000 ma finché tra le parti di Viale del Fante non viene prospettata un'offerta degna di nota la società si tiene stretto il proprio tesoretto. La caccia al bomber è già partita ma chissà che proprio Lorenzo Lucca non possa essere l'uomo in più del Palermo che verrà.

In bilico restano Somma, Crivello e Broh. Il tecnico Filippi non ne ha fatti dei punti fermi della scorsa stagione agonistica e, pertanto, i tre calciatori potrebbero essere collocati altrove. Un altro rebus riguarda il futuro di Ivan Marconi. Decisivo in questo caso il nodo da sciogliere circa il rinnovo dell'ex difensore del Monza.