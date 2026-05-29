La situazione tra il Padova e Gomez è diventata un vero e proprio punto interrogativo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il club veneto sta riflettendo attentamente sul futuro del giocatore, considerando sia l’aspetto economico sia quello fisico, che negli ultimi tempi ha generato qualche dubbio. Il contratto dell’argentino rappresenta un impegno importante per la società, che sta valutando se proseguire o meno su questa strada. A pesare nelle riflessioni del Padova non è soltanto l’ingaggio, ma anche la condizione atletica del calciatore, che non offre ancora garanzie complete di continuità e rendimento.

Gomez, dal canto suo, resta un profilo di grande esperienza e qualità tecnica, ma il suo impatto è inevitabilmente legato alla capacità di tornare a una condizione ottimale. Proprio questo aspetto sta frenando qualsiasi decisione definitiva da parte del club.

La dirigenza biancoscudata non vuole sbagliare scelta e sta analizzando con calma ogni scenario possibile: dalla permanenza con nuove condizioni fino a una possibile separazione. Per il momento non sarebbero state prese decisioni definitive. La dirigenza biancoscudata continuerà a confrontarsi internamente prima di sciogliere ogni riserva su un caso destinato a far discutere ancora nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori confronti interni per definire il futuro dell’argentino e capire se il progetto tecnico del Padova potrà davvero proseguire insieme a lui.

Vuoi restare sempre informato su tutto quello che accade nel campionato di Serie B? Su Mediagol.it trovi notizie, aggiornamenti e approfondimenti dedicati al torneo cadetto, una delle competizioni più equilibrate e appassionanti del calcio italiano. Dalle trattative di mercato alle decisioni degli allenatori, dalle sfide playoff e playout alla lotta per la promozione in Serie A, Mediagol.it segue con attenzione tutte le squadre protagoniste della stagione. Risultati, classifiche, calendario, curiosità e indiscrezioni: tutto quello che serve per vivere da vicino il campionato di Serie B lo trovi su Mediagol.it.