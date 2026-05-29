Il futuro di Nico Paz è ancora tutto da scrivere. Il giocatore argentino, pronto a essere una delle mine vaganti dell'Argentina al mondiale, è conteso dal Como, che vorrebbe tenerlo un altro anno per giocare la Champions, e dal Real Madrid, che può riportare Nico in Blancos attivando la clausola di ricompra. Il nuovo allenatore del Real sembra avere le idee chiare.

Il Como ci prova

La squadra di Fabregas ha chiuso il campionato al quarto posto, e l'argentino è stato uno dei giocatori insostituibili per il tecnico spagnolo. Con 13 gol e 8 assist in 40 partite, Nico Paz è stato decisivo e incisivo nella corsa alla Champions League, la prima della storia dei lariani. Il Como si è già attivato per provare in tutti i modi a tenere l'argentino per un'ulteriore stagione, ma i colloqui con il Real Madrid rischiano di subire un brusco cambiamento.

La situazione in casa Blancos

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il nuovo allenatore del Real Madrid, José Mourinho, ha espresso la sua volontà di riportare subito Nico Paz in Blancos. Il portoghese verrà annunciato nelle prossime settimane, ma ha già cominciato a gettare le basi per il "suo" nuovo Real, e tra i nomi figura anche quello dell'argentino. Il Como spera di riuscire a convincere il Real per un altro anno, ma la volontà di Mourinho può essere decisiva nella trattativa. Si attendono aggiornamenti ufficiali.

Non sai dove rimanere aggiornato a 360 gradi su tutte le notizie della Serie A? Segui Mediagol.it! Sul nostro sito trovi ogni giorno aggiornamenti, approfondimenti e ultime notizie legate al massimo campionato italiano: dalle trattative di mercato alle indiscrezioni sui club, passando per probabili formazioni, risultati, classifiche, interviste, conferenze stampa e tutte le novità dai campi. Mediagol.it ti accompagna durante tutta la stagione con contenuti sempre aggiornati sulle principali protagoniste della Serie A, raccontando curiosità, retroscena e sviluppi in tempo reale. Per non perdere nulla sul calcio italiano, continua a seguire Mediagol.it.