Napoli, Spalletti: “Obiettivo arrivare tra le prime quattro. Serve una rosa forte”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, analizza in conferenza stampa gli obiettivi della squadra azzurra per il prossimo campionato di Serie A, soffermandosi anche su lavoro del patron De Laurentiis

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in amichevolecontro la Pro Vercelli, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato degli obiettivi per il futuro della squadra partenopea, in vista del prossimo campionato di Serie A: "De Laurentiis sta attento un po' a tutto ed è chiaro che bisogna andare a mettere a posto più situazione. Ma il Napoli deve rimanere forte perché in campionato ci sono squadre forti, ci sono grandissime avversarie, di grandissimo livello, del nostro livello ce ne sono sette. E l'intenzione è quella di arrivare là dentro, tra le prime quattro, non ci si nasconde, si va fuori e ci si fa vedere, quando si va in giro per il mondo si va là in mezzo e si fa vedere che siamo arrivati e che ci siamo, vogliamo giocarci le partite contro chiunque. Per questo ci vuole una rosa forte".