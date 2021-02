Napoli, riscattato Politano dall’Inter: l’accordo con i nerazzurri e la cifra complessiva

Definito l’acquisto di Matteo Politano da parte del Napoli.

Tutto fatto, l’esterno offensivo classe ’93 viene riscattato dal club partenopeo in seguito all’ultimo match di Serie A contro il Genoa. Come da accordo con l’Inter – ormai ex squadra di Politano – è ormai scattato l’obbligo per la franchigia azzurra di concretizzare a tutti gli effetti l’operazione, versando nelle casse nerazzurre ben 19 milioni di euro più altri eventuali 2 milioni legati ai bonus prestazionali che il giocatore conseguirà. La compagine del patron Zhang ha, infatti, rettificato la conclusione dell’affare con una nota diramata tramite i propri canali ufficiali. Ecco quanto si evince da quest’ultima: “Cessione a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Matteo Politano al Napoli; l’accordo, valido per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, prevede l’obbligo all’acquisto definitivo alternativamente alla prima presenza del calciatore o al primo punto del Napoli dopo la data del 1° febbraio 2021”.

Un riscatto che certamente importante, vista l’apporto che il giocatore ex Sassuolo ha dato alla formazione di Rino Gattuso. Qualità, quantità e tanta corsa, per una pedina diventata fondamentale e per certi versi insostituibile all’interno dello scacchiere tattico azzurro. Molteplici le caratteristiche tecniche che hanno fatto di Politano uno degli uomini simbolo del verbo calcistico espresso dall’allenatore calabrese, noto per incentrare lo sviluppo della sua manovra sulle corsie esterne avanzate.