Napoli-Real Sociedad, parla il vice di Gattuso: “Vogliamo vincere l’Europa League! Rino? Ha un problema e non può parlare”

Luigi Riccio, vice di Rino Gattuso sulla panchina partenopea, è intervenuto al termine della gara di Europa League tra il suo Napoli e la Real Sociedad. Qualificazione e primato nel girone, questi i due obiettivi centrati del tecnico azzurro astenutosi dal parlare in conferenza stampa nel post gara a causa di un problema all’occhio. Il suo vice si è comunque ritenuto ampiamente soddisfatto del bottino raccolto dalla sua squadra al termine di questa prima fase della competizione. Riccio ha analizzato nei particolare la prestazione dei suoi, sottolineando tutti i fattori che – aldilà del pareggio per 1-1 ottenuto questa sera – hanno consentito al Napoli di accedere alla fase ad eliminazione diretta. Queste le parole dell’allenatore in seconda del club partenopeo a fine gara: “L’obiettivo minimo è stato raggiunto in un girone duro, con avversari attrezzati e forti. Ora ci concentriamo sul campionato, quando torneremo a giocare in Europa guarderemo di gara in gara per provare a passare i vari turni. Vengono fuori le qualità straordinarie dei nostri calciatori. C’è stata grande abnegazione, come in altre gare dove c’era bisogno di sacrificio per le qualità dell’avversario. Da questo punto di vista abbiamo ottenuto grandi risposte”.

Riccio ha poi parlato della sontuosa prestazione di Zielinski, autore del gol che ha sbloccato il risultato: “Siamo molto soddisfatti da Zielinski, ci aspettiamo moltissimo da lui. Il mister si aspetta molto da questo calciatore. Eravamo dispiaciuti di averlo perso causa Covid, ora sta tornando nella condizione ottimale. Ci aspettiamo sempre queste prestazioni, perché può incidere in ogni gara”.

