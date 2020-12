Napoli-Real Sociedad, parla il patron spagnolo: “Inutile lamentarsi, qui per vincere. Uccidi, o sarai ucciso”

Veniamo qui per vincere!

Queste le parole del numero uno della Real Sociedad Jokin Aperribay, intervenuto alla vigilia dell’importante sfida di Europa League contro il Napoli. La compagine basca – così come quella partenopea – ha bisogno di di conquistare necessariamente i tre punti per mettere in cassaforte il discorso qualificazione ai sedicesimi di finale. Ecco le sue parole, concentrate a 360° sulla sfida del San Paolo, crocevia fondamentale che potrebbe andare ad orientare le sorti di un’intera stagione: “Le assenze di Oyarzabal e David Silva? È inutile lamentarsi e non ho visto alcun rimpianto. Questo è qualcosa che una squadra deve aver preparato perché può succedere a te oggi ma anche in qualsiasi altro momento, quando giochiamo cose importanti, prima della finale di Coppa del Re ad esempio – ha proseguito il presidente basco – . Sapevamo che era un girone molto difficile, in cui poteva succedere a noi e siamo arrivati ​​alla fine con tre squadre con possibilità di qualificarsi. Giochiamo a Napoli e non dobbiamo aspettarci niente da nessuno. E’ una gara in cui uccidi o finisci per essere uccisi, ma è anche una sfida per continuare a costruire la squadra e formarla a giocare queste sfide. Speriamo che molte sfide decisive come questa vengano da noi in futuro”.

