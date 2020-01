Napoli, Petagna: “Coronato un sogno, darò tutto me stesso. Spal? Ho una missione da portare ancora a termine”

Andrea Petagna è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli.

Questa mattina le consuete visite mediche effettuate a Villa Stuart, poche ore dopo, la firma sul contratto che lo ha legato agli azzurri per i prossimi 5 anni con la foto di rito apparsa – questa volta – sul profilo Instagram dell’ex Atalanta. Ad accompagnare lo scatto che ritrae sorridenti Andrea Petagna e il presidente Aurelio De Laurentiis, intenti a stringersi la mano, un breve ma significativo messaggio diffuso dall’attaccante classe ’95.

“Questa foto è il coronamento di un sogno, quello di giocare in un grande club, per un club ricco di storia e passione. Sono pronto per questa nuova sfida, darò tutto me stesso per ricambiare la fiducia dimostrata in questi giorni dal Napoli e dai suoi tifosi. Prima però c’è una missione da portare a termine con la SPAL”.

Sono state le parole della punta, che resterà in biancazzurro fino a giugno attraverso la formula del prestito.

