Napoli, Koulibaly cuore d’oro: il difensore azzurro regala giacconi ad alcuni immigrati, il motivo è sorprendente

Grandissimo gesto di solidarietà di Kalidou Koulibaly.

Il difensore centrale del Napoli si è sempre dimostrato un professionista d’eccezione fin dal suo arrivo in Italia e in Serie A. Un giocatore corretto e leale, sia in campo che fuori, tra i più amati dalla tifoseria campana proprio per queste caratteristiche. Il senegalese, tuttavia, è riuscito nuovamente a stupire tutti rimanendo, come sempre, nell’ombra. Un tifoso azzurro, infatti, avrebbe documentato una curiosa ma allo stesso tempo stupenda vicenda. La testimonianza diramata da tale supporter tramite il suo canale Facebook, vedrebbe il numero 26 dei campani regalare alcune giacche del club di Aurelio De Laurentis ad alcuni immigrati che, ritrovatisi in mezzo alla strada, erano visibilmente scossi dalle basse temperature vigenti nel corso della mattinata.

Un azione solidale ed estremamente nobile da parte di Koulibaly, commentata dallo stesso giovane tifoso sotto allo stesso post nel quale viene chiaramente immortalato proprio il classe ’91: “Ore 13.30, semafori di Agnano. Da lontano vedo una sagoma conosciuta, è la nostra roccia difensiva; lo avvicino, con un cenno lo saluto, lui mi ricambia ma è troppo preso da qualcosa”, racconta. “Dalla curiosità mi fermo e noto che sta regalando giacconi del Napoli ai suoi concittadini per farli riparare dal freddo; resto ancora per un po’ a guardare e non faccio altro che complimentarmi con lui per quello che sta facendo. Molte volte vi giudichiamo solo per quello che fate in campo, ma a mio avviso queste sono le migliori prestazioni che potete fare. A buon rendere KK, da napoletano e tifoso del Napoli sono fiero di te”. ️