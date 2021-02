Napoli-Juventus, Pirlo: “Gara stile Supercoppa, Arthur e Dybala da valutare. Classifica? Guardiamo solo noi stessi”

E’ tutto pronto per Napoli-Juventus.

Archiviata la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, la Juventus, si prepara a tornare in campo per affrontare il Napoli nella sfida valida per la 22^ giornata di Serie A. Un impegno analizzato alla vigilia dal tecnico bianconero, Andrea Pirlo, soffermatosi in conferenza stampa sul momento vissuto dalla squadra.

“Gara stile Supercoppa, importante per tutti. Sempre una grande partita, ci sarà grande tensione, partita talmente importante che la posta in palio si farà sentire. L’andata? Acqua passata, ci siamo anche già incontrati in Supercoppa. Noi guardiamo noi stessi, guardiamo chi ci sta davanti. Obiettivo è vincere, ma per i tre punti e non per eliminare il Napoli dalla corsa scudetto. Serviranno più di 80 punti sicuramente, ma rispetto agli altri anni si è abbassata la quota, ci sono tanti impegni e tante squadre forti”.

Pirlo si è poi soffermato sugli infortunati:“Arthur ha questa calcificazione che bisognerà vedere di giorno in giorno, gli dà fastidio, ha molto dolore e si potrà valutare solo col passare del tempo. Dybala da valutare, il dolore al ginocchio persiste, dipenderà molto da come si sentirà. Bonucci si allenerà con noi, è un po’ affaticato e vedremo se portarlo. Stesso discorso per Ramsey“.

Chiosa finale sulle condizioni dei singoli:“McKennie sta abbastanza bene, non era al 100% nemmeno l’altra sera, ha avuto un problemino all’anca ma niente di grave. Dobbiamo valutare bene le forze, soprattutto per chi ha giocato tante parte consecutive. Morata sta meglio, guarito dall’influenza. Può partire dall’inizio o entrare a partita in corso. Non abbiamo tante soluzioni davanti, due giocheranno e uno partirà da fuori. Bentancur? Domanda che mi era già stata fatta nel dopo partita, stiamo cercando di lavorare anche su questo aspetto dei tiri verso la porta”