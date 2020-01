Napoli-Juventus, Gattuso: “Visto atteggiamenti sbagliati, serve pedalare. Tifosi? Riporteremo entusiasmo”

Gli azzurri fanno festa al “San Paolo”.

Il Napoli batte 2-1 la Juventus nel posticipo della 21^ giornata di Serie A, andato in scena questa sera nell’impianto sportivo della formazione partenopea. I gol di Zielinski e Insigne interrompono il lungo digiuno degli azzurri, che ritrovano il sereno dopo quattro ko rimediati in altrettante giornate di campionato. Ritorno amaro per l’ex Napoli Maurizio Sarri, fischiato da gran parte della tifoseria campana, e crollato sotto i colpi di un Napoli scatenato. Un successo commentato al triplice fischio proprio dal tecnico della compagine azzurra, Rino Gattuso, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Stasera vado a casa e ancora ripenso alla partita con la Fiorentina, non mi capacitavo. Oggi il risultato è giusto, ma bisogna pedalare perché di danni ne abbiamo fatti abbastanza negli ultimi mesi. E’ per questo che ho detto che deve finire presto il mercato, così si pensa al 100% al Napoli. Valiamo 27 punti, ci siamo inguaiati noi la vita. Complimenti ai ragazzi per quanto fatto in questi giorni, ma bisogna continuare. Se siamo sempre squadra la qualità viene fuori. Zielinski può diventare molto forte, ha fisicità, tecnica, gamba, tutto importante. Deve migliorare l’ultimo passaggio. Callejon è diverso, difficilmente viene dentro, gli piace giocare sulla linea. Mi è piaciuto molto Milik, è venuto a legare il gioco, ci ha fatto sviluppare bene. Quando ci troviamo 4 contro 4 o 5 contro 5 dobbiamo sviluppare bene”.

“In questo momento non bisogna regalare nulla – ha dichiarato il tecnico – Bisogna parlarsi, scappare nel momento giusto. Meret 2-3 settimane fa tutti dicevano che non poteva giocare con i piedi, invece si può fare ogni cosa con il lavoro. Stiamo lavorando bene in queste settimane. Gol io ne ho presi poco, solo gol regalati e disattenzioni“.

Gattuso si è poi espresso sugli obiettivi della sua squadra: “Io sono da poco tempo qua. Questa squadra si è fatta male da sola, andandosi a inguaiare su atteggiamenti sbagliati. Adesso sta a noi riportare entusiasmo, far cantare la gente, riempire lo stadio. E lo vogliamo fare col gioco e con la serietà. Qualche fischio e qualche ‘Vaffa’ l’ho preso anch’io, ma ora dobbiamo pedalare e continuare su questa strada. Vivo alla giornata, non mi fido. So che questa è una squadra forte, ma non deve mancare il veleno, la voglia di stare là, di giocare anche da provinciale. Una fase questa squadra la fa bene, ce l’ha nelle corde, miglioriamo anche l’altra”.