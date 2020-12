Napoli, Haaland elogia Koulibaly: “E’ un grande centrale, tra i migliori 3 al mondo. Segnare? Vi spiego una cosa”

Ecco chi sono i tre centrali più forti al mondo.

Ha esordito così Erling Haaland, attaccante centrale del Borussia Dortmund intervistato ai microfoni del noto quotidiano norvegese VG. Il giovanissimo bomber giallonero ha ha fatto un salto ideale in Italia e in Serie A, andando ad incoronare Kalidou Koulibaly come uno dei tre difensori centrali migliori del panorama calcistico mondiale. La guida arretrata del Napoli di Gattuso sta ampiamente riscattando – con questo entusiasmante inizio di stagione – la scorsa annata, nella quale non era stato all’altezza dei livelli ai quali lui stesso ha abituato tifosi partenopei e addetti ai lavori. Di questo se n’è accorto anche Haaland, che lo ha elogiato con queste parole: “Credo che i tre migliori centrali del mondo siano Sergio Ramos, Van Dijk e Koulibaly. Tutti e tre sono molto fisici, ma, allo stesso tempo molto intelligenti in campo”.

VIDEO Borussia Dortmund, Haaland verso il recupero: il norvegese pronto per il rientro

Haaland ha poi proseguito e infine concluso la sua intervista spiegando quanto sia importante per lui trovare spesso la via della rete: “Segnare è la mia vita, non c’è niente che batta questa sensazione: il gol è come una droga per me. Spero di rientrare per la partita col Wolfsburg del prossimo 3 gennaio e di poter subito andare a segno”.

Psg, le rivelazioni di Luis Fernandez: “Ronaldinho? Primo anno top, poi quel poker di ragazze in albergo…”