Napoli-Fiorentina, quote dei bookmakers e probabili formazioni: le scelte di Gattuso e Iachini

Tutto pronto per Napoli-Fiorentina.

Stasera gli azzurri ospitano i viola per l’anticipo della 20ª giornata del campionato di Serie A: la gara, in programma alle ore 20.45 allo Stadio “San Paolo”, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. I bookmakers prevedono una sfida a senso unico, con i padroni di casa in netto vantaggio. Il segno 1, infatti, è offerto a 1.60, il segno X a 4.10 e infine, il segno 2 a 5.50.

Gennaro Gattuso deve fronteggiare l’emergenza in difesa, con Mario Rui squalificato e Koulibaly, Maksimovic e Malcuit fermi ai box. Scelte obbligate dunque, con Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce e Luperto al centro della difesa. Demme insidia subito Ruiz per un posto da titolare a centrocampo, mentre Lobotka partirà dalla panchina.

Mister Beppe Iachini, invece, pensa a Vlahovic al fianco di Chiesa, ma Cutrone è pronto, specie dopo il gol in Coppa Italia. Badelj ancora in panchina, al suo posto Benassi.

Di seguito, le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

FIORENTINA (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.