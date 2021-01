Napoli-Fiorentina, i dubbi di Gattuso e Prandelli: al ‘Diego Maradona’ Petagna sfida Vlahovic. Le probabili formazioni

Napoli e Fiorentina aprono la domenica di Serie A.

Al ‘Diego Armando Maradona’ arrivano due squadre che hanno bisogno immediato di fare punti. Sia la compagine azzurra che quella viola vogliono recuperare terreno in classifica per affrontare il girone di ritorno con una maggiore serenità e consapevolezza. Anche grazie allo stop della Roma, con un successo i partenopei farebbero un grande balzo in avanti portandosi al terzo posto proprio al pari dei giallorossi, aspettando in risultati di Atalanta e Juventus. Situazione leggermente più complessa per la franchigia fiesolana, che ha ricominciato a correre ma non ancora a livelli abbastanza sufficienti per ambire ad un piazzamento europeo.

Il Napoli recupera Koulibaly, che si piazzerà al centro della retroguardia partenopea insieme a Maksimovic e davanti ad Ospina che dovrebbe vincere il ballottaggio con Meret. Il duo mediano dovrebbe essere composto da Bakayoko e Demme, con quest’ultimo che dovrebbe andare a sostituire Fabian Ruiz risultato nelle scorse ore positivo al coronavirus. In avanti non sono ancora recuperati Mertens e Osimhen, tocca dunque ancora a Petagna che dovrebbe essere sostenuto alle sue spalle da Insigne e Lozano sugli esterni, coadiuvati poi da Zielinski in posizione centrale.

Per quel che riguarda la Fiorentina pochi i dubbi da sciogliere per mister Prandelli. La difesa a tre sta dando certezze da qualche uscita a questa parte e l’ex C.t della Nazionale azzurra dovrebbe riproporla nuovamente. A comporla – davanti a Dragowski – dovrebbe esserci ancora Pezzella, assistito lateralmente da Milenkovic e Igor. Sulle due corsie esterne toccherà, probabilmente, a Biraghi e Caceres, ali di un centrocampo a due formato da Castrovilli e Ambrabat. Dietro l’unica punta Vlahovic, dovrebbe toccare a Ribery e Bonaventura.

Di seguito le probabili formazioni.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Caceres, Castrovilli, Ambrabat, Biraghi, Ribery, Bonaventura, Vlahovic.