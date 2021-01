Napoli-Fiorentina, Gattuso sfida il tridente viola: al Diego Maradona Insigne ritrova Callejon. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto al ‘Diego Armando Maradona’ per Napoli–Fiorentina.

La domenica di Serie A si apre alle ore 12:30 con un’importante crocevia per la stagione di azzurri e viola. Un match dal peso specifica elevato e che potrebbe dare indicazioni importanti ad entrambe le franchigie sul prosieguo del campionato e per il conseguimento dei rispettivi obiettivi stagionali.

Il Napoli di Rino Gattuso schiera il solito 4-2-3-1, con Petagna che – in assenza di Osimhen e Mertens – sarà il riferimento avanzato della squadra. Alle sue spalle ci sarà il trio di trequartisti formato da Insigne, Lozano e Zielinski che avranno il compito di servire l’ex attaccante dell’Atalanta ed allo stesso tempo impensierire con le loro giocate individuali la retroguardia della Fiorentina. Sulla mediana, al posto dell’indisponibile Fabian Ruiz, ci sarà Demme. Il centrocampista tedesco sarà coadiuvato da Bakayoko nel duo di regia in mezzo al campo. Ospina vince il canonico ballottaggio con Meret e si piazza alle spalle di una difesa a quattro composta per vie centrali dal recuperato Koulibaly e da Manolas, mentre lateralmente da Hysai e Mario Rui.

Per quanto riguarda la Fiorentina, Cesare Prandelli opta per un insolito tridente offensivo a coronamento di una formazione già di per se oltremodo spregiudicata. Accanto a Vlahovic ci saranno Ribery e l’ex di giornata Callejon, a composizione di un trio finora mai del tutto sperimentato dalla compagine fiesolana. Il centrocampo sarà formato da Castrovilli e Ambrabat in cabina di regia, mentre Biraghi e Venuti saranno i due esterni sulle corsie. In difesa ancora confermato Igor al fianco di Milenkovic e capitan Pezzella.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna.

Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Igor, Milenkovic, Pezzella; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribéry, Vlahovic, Callejon.