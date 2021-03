Napoli, Delio Rossi rivela: “A Palermo litigai con Zamparini per Cavani”

Cavani aveva una forza incredibile, uno dei migliori giocatori che abbia mai allenato.

Queste le parole di Delio Rossi, ex allenatore del Palermo intervenuto in merito alle sue molteplici esperienze all’ombra del Renzo Barbera. Dopo aver portato la compagine rosanero alla storica finale di Coppa Italia nel 2011, il tecnico nativo di Rimini aveva bruscamente interrotto la sua avventura sulla panchina di Viale del Fante. Questo anche e soprattutto a causa di numerose frizioni e malumori avuti con Maurizio Zamparini. Tante le diversità di vedute tra l’allenatore e l’imprenditore friulano, in disaccordo anche su molteplici scelte di calciomercato. Tra queste rientra la questione legata alla cessione di Edinson Cavani, venduto ad una diretta concorrente del Palermo di quegli anni come il Napoli.

Gli azzurri – come anche sottolineato dallo stesso Delio Rossi – hanno lottato per diverso tempo con i rosanero per un posizionamento europeo, tanto da diventare così dei diretti rivali per la corsa alle posizioni di vertice della Serie A. Ecco le parole dello stesso tecnico, che racconta con franchezza e precisione i dettagli di quella storica vicenda: “Cavani? È fisicamente il giocatore più forte che abbia mai avuto. Aveva la forza di presentarsi davanti al portiere e poi ritornare a contrastare sulla fascia il giocatore avversario. Arrivava sotto porta 4-5 volte, e quando arrivi così tanto davanti al portiere, prima o poi la butti dentro. Giocatore formidabile, all’epoca era giovane ma si intravedevano già le sue grande qualità”.

“Con Zamparini arrivarono diversi malumori proprio quando decise di vendere Cavani ad una diretta concorrente come il Napoli. Chiesi di cederlo all’estero, ma alla fine lo prese De Laurentiis. Salernitana? Lotito è una persona ambiziosa, ma con i piedi per terra. Sicuramente ha intenzione di portare i granata in Serie A, sarebbe un motivo di vanto per lui, per la società e la Campania, ma ha un occhio di riguardo in più per la Lazio. Io vicino al Napoli? Sì, lo sono stato in serie C. All’inizio della gestione De Laurentis, fui costretto a dire di no perché ero in Serie A con il Lecce”.