Monza, clamorosa indiscrezione dalla Francia: sogno Ribery in caso di promozione, i dettagli

Il Monza sogna Franck Ribery.

Il club di Berlusconi avrebbe messo nel mirino l’attaccante francese, attualmente in forza alla Fiorentina, per la prossima stagione in caso di promozione in Serie A: la clamorosa indiscrezione arriva direttamente dalla Francia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘France Football’, infatti, Adriano Galliani ci avrebbe già provato, senza successo, nel corso sella sessione invernale di calciomercato, chiusasi ieri alle 20.00.

Dunque, se il Monza dovesse ottenere la storica promozione nel campionato di massima serie, l’amministratore delegato del club rossobianco, sfruttando la forte amicizia con Kevin-Prince Boateng, potrebbe tornare alla carica per portare Ribery, con un contratto in scadenza a giugno, alla corte di mister Brocchi.