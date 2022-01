Monopoli, il ds Chiricallo:”Da Rossi a Borrelli, ecco il nostro calciomercato”

Marcello Chiricallo, direttore Sportivo del Monopoli Calcio, ha fatto il punto sulle strategie del club in vista della sessione invernale di calciomercato

Marcello Chiricallo, direttore sportivo del Monopoli, ha concesso un'intervista a la "Gazzetta dello Sport" entrando nel merito delle strategie nel calciomercato di riparazione della club pugliese. Il dirigente si sofferma sul profilo di Alessandro Rossi, prima punta classe 1997, neo acquisto della squadra biancoverde, il quale, allo stato attuale, può vantare una discreta esperienza in Lega Pro, avendo disputato trentuno gare e avendo gonfiato la rete avversaria per cinque volte. "Il calciatore ormai fa parte del nostro gruppo, visto che già da un po’ si allena con i suoi nuovi compagni di squadra, grazie al nulla osta della Lazio, proprietaria del cartellino. Ormai, manca solo l’ufficialità, visto che l’accordo è stato trovato da tempo. Insomma, ci sono da mettere le firme che ritengo non rappresentino un ostacolo per questa nuova avventura di Rossi nella sua carriera". Il manager pugliese inoltre aggiunge: "È un mercato dal quale chiediamo solo qualche ritocco, ma soprattutto la necessità di sfoltire la rosa. Attualmente abbiamo in organico ventisei giocatori, inclusi gli ultimi arrivati Rossi e Borrelli, l’attaccante che in estate abbiamo ingaggiato dal Pescara che purtroppo è incorso in due infortuni di una certa importanza. Sento accostare altri nomi al Monopoli, ma in attacco la nostra volontà è quella di aspettare Borrelli che speriamo abbia messo alle spalle il brutto periodo".