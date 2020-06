Mirri: “Palermo non ha nulla da temere, progettiamo con serenità. Futuro giocatori? Ho un obiettivo”

Il Palermo non ha nulla da temere

Il club di Viale del Fante, tra trambusti societari e cda infuocati all’indomani della promozione a tavolino in Serie C, sta cercando di programmare la prossima stagione. Il progetto dei rosanero, nonostante la querelle ai vertici, verrà infatti portato avanti. Lo ha assicurato il presidente Dario Mirri, nel corso di un evento organizzato da “Cuori rosanero nel Mondo”, associazione che riunisce tifosi da ogni continente, e trasmesso in diretta Facebook.

“Il progetto – ha spiegato Mirri – va avanti ed è ben strutturato, nonché ben finanziato da noi e da Di Piazza. Eventuali fraintendimenti dovuti a mio giudizio alla distanza e alla mancata comunicazione non hanno fatto bene al Palermo, me ne rendo conto. Mi dispiace, soprattutto per i tifosi che si sentono smarriti. Posso assicurare, però, che il club non ha alcun nocumento operativo. Le regole verranno rispettate. Il fastidio c’è, ma parliamo di dettagli rispetto alla sostanza. Palermo non ha nulla da temere. Stiamo progettando tutto quello che serve con tranquillità e serenità. Siamo contenti. Il programma è quello di provare a vincere. Il sogno è trovarci tra un anno in Serie B. Tra il dire e il fare c’è tanto. Posso assicurare però che ci metteremo tutti noi stessi, ogni cosa verrà curata al massimo, nel rispetto del merito anche a confronto con il passato. In passato ci sono stati giocatori che la città voleva tenere e sono andati via, questo non credo che si ripeterà più. Si farà di tutto affinché rimangano i giocatori amati dalla tifoseria, come Pelagotti, Crivello, Accardi, Martin e soprattutto Santana. Il capitano si allena tutti i giorni e continuerà a vestire la maglia rosanero, indipendentemente dal numero di gare che potrà giocare in Serie C. Stadio? I tifosi sono i protagonisti e finché io sarò qui il Barbera sarà la loro casa, per questo sto cercando di renderlo fruibile a tutti“.

