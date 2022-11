Milan-Salisburgo, Pioli: “Bella partita, il sorteggio sarà duro. Su Leao e Giroud”

Parola a Stefano Pioli . In seguito al poker rifilato al Salisburgo nel match valevole per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League il tecnico rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni di Amazon Prime. Di seguito le parole del mister emiliano:

"Chi incontreremo incontreremo: siamo campioni di Italia e dobbiamo andare più avanti possibile. Si anche se nel primo tempo abbiamo concesso troppo però siamo stati sempre pericolosi, abbiamo giocato con volontà di essere pericolosi provando ad andare in ampiezza con cinque giocatori offensivi. Nel secondo tempo dopo il gol di Krunic abbiamo preso il dominio della partita. E’ stata una bellissima partita, sono soddisfatto del risultato. L’avevamo preparata così dando ampiezza, stringendo la posizione di Leao vicino a Giroud. I cambi di gioco ci potevamo dare vantaggi, li abbiamo sfruttati bene. Siamo stati più bravi rispetto alla partita di andata. Non dobbiamo avere paura, adesso ci ributtiamo nel campionato. Dobbiamo riprendere dopo la brutta prestazione di Torino. Sabato avremo un avversario difficile come lo Spezia, dobbiamo stare più vicini possibile al Napoli. Il sorteggio sarà duro ma ho dei giocatori forti e chi troveremo dovrà vedersela con un Milan convinto.”