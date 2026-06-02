Sarà un Milan che parlerà... Resta da completare la casellina inerente alla lingua, ma a giudicare dai movimenti di mercato della società rossonera, il nuovo allenatore del Milan sarà straniero. Non risultano contatti con allenatori italiani, e i nomi che prendono forma sempre di più sono quelli di Glasner e Jaissle. Il piano del Milan è quello di incontrare entrambi in settimana, per poi prendere una decisione il prima possibile. E con l'allenatore, si va a caccia anche di un DS.

Il punto su Glasner

Il tecnico austriaco ha salutato ufficialmente il Crystal Palace. Glasner aveva scelto da tempo di lasciare Londra, e ha chiuso il suo ciclo con le Eagles nel miglior modo possibile: vincendo la Conference League. Sotto la sua gestione, il Palace ha vinto 3 trofei (FA Cup, Community Shield e Conference League), gli unici della storia del club. Adesso Glasner è pronto per una nuova avventura, e il Milan si sta già muovendo per verificare la disponibilità dell'austriaco a venire in Italia. Già nella giornata di oggi, con molta probabilità all'estero, ci sarà il primo incontro con le parti. Poi i rossoneri si prenderanno qualche giorno per riflettere, e nel frattempo formalizzeranno anche l'incontro con Jaissle. La scelta del nuovo allenatore dovrebbe arrivare entro una settimana, ma prima i rossoneri incontreranno entrambi, presenteranno il progetto e valuteranno insieme ai candidati i futuri movimenti, in campo e fuori.

Caccia al DS

Parallelamente, la società è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Il nome che ha preso quota in queste prime settimane di mercato è quello di Ralf Ragnick, attuale commissario tecnico dell'Austria, impegnato nei prossimi Mondiali. Pertanto, si attendono aggiornamenti concreti, soltanto tra qualche settimana, al termine del viaggio austriaco ai mondiali o alla fine dell'intera competizione iridata.

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