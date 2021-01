Milan, Mandzukic: “Ibrahimovic è un animale, io e Zlatan affamati di vittorie. Ho grandi ambizioni”

Parla Mario Mandzukic.

L’attaccante croato è un nuovo giocatore del Milan. Nella giornata di ieri l’ufficialità, la presentazione e il primo allenamento individuale a Milanello da calciatore rossonero, dove ha potuto anche scambiare qualche parola con Stefano Pioli e i suoi assistenti.

Calciomercato Milan, Mandzukic ha firmato: avrà la maglia numero 9. L’annuncio del club

Zoff a 360°: “Inter top, Juventus fai attenzione. Campionato anomalo, Scudetto è corsa a tre”. E su Mandzukic…

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Mandzukic in conferenza stampa.

“Sono sempre pronto e nell’ultimo periodo mi sono allenato tanto, chi mi è vicino sa quanto mi sia impegnato, il Milan non si deve preoccupare. Zlatan lo seguo da quando era giovanissimo, siamo entrambi affamati di vittorie e lui è ancora un vero e proprio animale – ha sottolineato il classe ’86 -. Ritrovare Simon Kjaer? Sono contento di ritrovarlo, è una colonna della difesa del Milan. Ante Rebic? Sono contento ci sia anche lui, l’ho chiamato due giorni fa e gli ho detto che sarei arrivato. Un club come questo ha sempre grandi obiettivi e ambizioni, ci sono abituato e non mi crea problemi”, ha concluso Mario Mandzukic.