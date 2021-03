Milan-Manchester United, Kessié: “Siamo delusi. Dobbiamo lottare per qualificarci in Champions League”

Parola a Franck Yannick Kessié.

Europa League, Milan-Manchester Utd 0-1: Pogba regala i quarti ai Red Devils, rossoneri eliminati

Il Milan è stato sconfitto dal Manchester United agli ottavi di finale di Europa League. Chi, però, non ha mollato un centimetro è stato l’ex centrocampista dell’Atalanta, Kessié, che si è così espresso ai microfoni di SkySport a margine della dolorosa sconfitta europea maturata in quel di San Siro.

“Stasera siamo delusi, non era una partita da perdere e non abbiamo sfruttato il vantaggio dell’andata con il gol all’ultimo. Dovevamo pareggiare 0-0 e andare ai quarti di finale. Il tipo di partita ti fa pagare gli errori. Abbiamo sbagliato una palla in area e l’abbiamo pagata, poi è diventata dura dopo aver preso un gol così. Gli assenti? Abbiamo lottato e abbiamo dimostrato chi siamo, dobbiamo continuare a lavorare. Questo era il nostro obiettivo di inizio stagione, dobbiamo lottare fino alla fine per arrivare in Champions e possiamo farcela”.

