Notizia importante in casa Milan. La stagione appena terminata con quattro esoneri in tutta l'area sportiva non sembra essere l'unica parte della rivoluzione. Questa notte ha, infatti, annunciato di voler lasciare i rossoneri per una nuova avventura.

MILAN-LEAO, UN DIVORZIO ANNUNCIATO

Il portoghese ha annunciato oggi, a SportTV, la sua volontà di andare via: "Ho dato tutto al Milan in questi anni ma è il momento di provare una nuova avventura, in un nuovo campionato. Sono pronto per una sfida, devo tanto al Milan ma è ora di cambiare", conclude.

Un divorzio praticamente annunciato dopo un anno fatto di contestazioni e un rapporto ormai troppo incrinato. Uno degli eroi dello scudetto del 2022, che ha legato la sua vita sportiva al Milan, ma che si è trovato coinvolto nella bufera che ha attanagliato l'anno calcistico rossonero. Il portoghese saluterà Milano dopo 291 presenze, condite da 80 reti e 65 assist. Dati importanti, ma non troppo per un giocatore che ha dimostrato sprazzi da fenomeno, seppur con tanta discontinuità. Adesso l'occasione di una nuova sfida. Come rivelato da Fabrizio Romano, il Galatasaray è sulle sue tracce da tempo, ma il classe 1999 vorrebbe aspettare ancora per decidere il suo futuro. L'unica cosa, ormai certa, è che il matrimonio tra il portoghese e i diavoli è quasi sicuramente terminato.

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