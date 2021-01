Milan-Juventus, parla l’assessore Marnati: “Rinvio? Match mai stato a rischio, ecco perchè. Altre positività…”

Milan-Juventus? Mai stata a rischio.

Milan-Juventus, che tegola per Pioli: Rebic e Krunic positivi al Covid: la situazione

Queste le parole di Matteo Marnati, assessore regionale atto all’emergenza Covid 19 in Piemonte intervenuto in merito al possibile rinvio della sfida tra Milan e Juventus. Il regolare svolgimento del big match di Serie A è stato minacciato nelle scorse ore dalle quattro positività emerse tra i due gruppi squadra, con i soggetti che sono subito stati sottoposti a test molecolare e ad un immediato isolamento. In diretta esclusiva ai microfoni di Tutti Convocati su Radio24, l’assessore Marnati ha chiarito l’intera dinamica e spiegato come attualmente la sfida di San Siro non sia a rischio: “A definire un focolaio incontrollato deve essere l’incapacità di riuscire a tracciare e considerare anche i contatti più stretti. Con due positivi non cambia e la regola va rispettata, non bisogna derogarla sempre, il positivo va isolato. Se saltasse fuori un altro caso di positività? Andrebbe isolato e allontanato dalla squadra. Anche i familiari ci hanno riferito essere negativi”.

VIDEO Milan-Juventus, il pronostico di 16 vip: la gara vista da Martina Colombari, Teocoli, Boldi e…