Milan-Juventus, il retroscena tra Szczęsny e Rebic: “Non fare il fenomeno”

Szczęsny e Rebic non se le mandano a dire.

Juventus-Atalanta, Gomez: “Classifica? Dobbiamo fare il possibile. Mai vinto con i bianconeri, ma stavolta…”

L’emergenza coronavirus ha prodotto non poche conseguenze negative in tutti i settori e a piangerne le conseguenze sono anche gli stadi che vedono gli spalti vuoti. Ogni suono e/o dialogo tra i calciatori è chiaramente amplificato, in merito a questo c’è da evidenziare un episodio accaduto durante la partita Milan-Juventus che ha visto prevalere i rossoneri per 4-2. Nel corso del match la regia di DAZN ha colto impressioni e retroscena dei giocatori in campo.

Calciomercato Milan, è Derby di mercato per Jovic: la strategia del Real Madrid e la proposta rossonera