Milan-Juventus, Dybala è ancora la Joya: la stella di Paulo incanta a San Siro e Totti su Instagram…

Torna a brillare la stella di Paulo Dybala.

La notte, per antonomasia l’habitat naturale degli astri più lucenti. Una serata come questa, probabilmente, era quello che serviva ad un giocatore apparso spesso fuori contesto in una Juventus che – in questa prima parte di stagione – ha evidenziato in maniera piuttosto netta le difficoltà di iniziare una nuova era calcistica. Problemi muscolari di ogni sorta, la positività al Covid 19 del marzo scorso e le reiterate questioni andatesi a creare per quanto concerne il suo prolungamento di contratto sono stati gli ostacoli che non hanno permesso alla Joya di esprimersi al meglio sul rettangolo verde. Una difficoltà fisica come psicologica, resa oltremodo evidente dalle prestazioni degli ultimi mesi.

L’arrivo in panchina di Andrea Pirlo, tuttavia, ha inevitabilmente fatto scattare una scintilla nella testa e nelle gambe del giocatore ex Palermo, sembrato – dopo un inizio tutt’altro che incoraggiante – sempre più in forma nelle ultime uscite di questo campionato. Il successo nello scontro diretto contro il Milan capolista porta per gran parte la firma dell’argentino, autore di due assist e di una prestazione assolutamente sopra la media.

Le risposte sul campo stanno dunque arrivando e questo non può di certo passare inosservato in casa bianconera. Questo perchè il prolungamento del contratto di Dybala resta, ad oggi, un rebus. Un proposta economica da parte del patron Andrea Agnelli è arrivata, ma l’argentino tratta ad oltranza, con la scadenza del suo rapporto sportivo con i bianconeri che recita giugno 2022. Non dovesse riuscire a trovare un accordo con la Juventus, il numero 10 juventino potrebbe concretamente accettare la corte del Manchester United. I Red Devils sarebbero da diverso tempo interessati all’acquisto del classe ’93, anche se non hanno mai avanzato alla dirigenza piemontese una vera e propria offerta.

Una vittoria che – in qualunque caso – vale tre punti d’oro per la Vecchia Signora, fotografia nitida di un quarto posto appena raggiunto e di un’intesa di squadra che – con il passare delle partite – si sta consolidando sempre di più. Di questo non può che giovarne lo stesso Dybala, ripreso sui propri canali social mentre si gode la vittoria davanti ad un Lego e con la compagnia del suo animale domestico. Scatto di meritato relax per la Joya, accolto positivamente con un like anche dall’ex capitano della Roma Francesco Totti, grande ammiratore dell’argentino fin dal suo approdo in Italia.