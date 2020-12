Milan-Celtic, Brahim Diaz: “Pioli ci è mancato tanto, adesso aspettiamo Ibra. Il mio ruolo? Ecco dove vorrei giocare”

Brahim Diaz al termine della sfida tra Milan e Celtic.

L’esterno offensivo spagnolo – autore di una rete nel 4-2 finale – è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport, esprimendo il suo personale parere sull’importante successo della sua squadra. Il classe 99′ ha parlato per quel che concerne il ritorno in panchina di Stefano Pioli, vera e propria guida tecnica di questo sorprendente Milan:“Il ritorno di mister Stefano Pioli è stato molto positivo. Tutto lo staff ci ha fatto lavorare al massimo, ma lui ci ha dato una carica in più. In partita la squadra ha fatto il massimo per vincere. Io gioco dove il mister mi dice di giocare. Penso di giocare ad un buon livello, ma devo migliorare. La squadra mi sta aiutando. Sono molto contento di far parte di questa squadra”.

Milan-Celtic, Pioli: “Due distrazioni ci stavano costando caro, bravi poi a recuperare. Ibra? Ecco quando torna”

L’ex giocatore di Manchester City e Real Madrid, infine, ha voluto dedicare alcune parole all’assenza di Ibrahimovic, a detta sua pedina fondamentale e regolatrice dell’andamento di tutta la squadra: “Mi manca davvero tanto Zlatan Ibrahimović, è un giocatore incredibile che fa sempre la differenza. Siamo concentrati, per esprimerci sempre ai massimi livelli. Anche se Ibra manca sempre … – ha proseguito Brahim Díaz -. Sono contento di far parte di questo club, mi sento bene, tutta la squadra si esprime a grandi livelli. Contento di essere qui”.

Milan-Celtic, Hauge: “Lavoro duramente e vengo ripagato, adesso ho un obiettivo. Europa? Ecco dove possiamo arrivare”