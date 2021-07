Milan, Calabria: “Tutto sul rinnovo e i nostri obiettivi. Euro 2020? Italia top”

Prolungato il suo contratto con il Milan, Davide Calabria si è detto soddisfatto dell'accordo raggiunto: l'esterno si proietta sul prossimo campionato di Serie A e la sua prima Champions League con i rossoneri.

Fresco di rinnovo con il Milan fino al 2025, Davide Calabria ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di "MilanTV" analizzando aspetti riguardanti il suo futuro e delineando gli obiettivi con la squadra rossonera per il prossimo campionato di Serie A: "Il Milan per me è la mia seconda pelle, la mia seconda famiglia. Sono cresciuto qui, sono qui da 15 anni, ho vissuto tante emozioni da ragazzino e ora in prima squadra. Sono contento di poter continuare questo percorso insieme. E’ emozionante continuare questo percorso insieme perchè io sono cresciuto con questa maglia addosso. Per me è un piacere e un onore far parte di questa famiglia. Sia io che la società siamo contenti di questo rinnovo, abbiamo trovato l’accordo e non vedevamo l’ora di renderlo pubblico. Siamo tutti soddisfatti. Sono maturato tanto, ho più responsabilità adesso. E’ un percorso di crescita importante, sono contento di quello che abbiamo fatto e dei risultati ottenuti negli ultimi mesi".