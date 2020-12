Maradona, lite furiosa Auriemma-Mughini per il Pibe de Oro: il botta e risposta a Tiki Taka

Ennesima lite tra Giampiero Mughini e Raffaele Auriemma.

Continua lo scontro tra i due, l’argomento è sempre Diego Armando Maradona, scomparso lo scorso 25 novembre nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires, a causa di un’insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa.

Gennaro Montuori, storico capo ultras del Napoli, noto anche come ‘Palummella’, ha manifestato il suo accorato dissendo nei confronti di Mughini, per le parole pronunciate dallo stesso dopo la morte del Pibe de Oro: “Si dimostri un uomo del sud, e chieda scusa a Maradona che mentre era ancora caldo in una bara. Diego era un uomo straordinario, voi non lo conoscete. Era più bravo come persona che come calciatore, era costretto ad uscire di notte perché anche per prendere un caffè si facevano 10mila persone. Ha fatto foto, dato soldi, come si fa a condannare una persona cosi?”.

Affermazioni commentate in modo pungente anche da Auriemma, che con la sua schiettezza e la sua sagacia ha portato Mughini al punto di esplodere: “Gradirei di non dover sopportare più Auriemma, di non dover sentire le sue puttanate! Pelé? Firmerei le sue parole, come quelle di Sivori. Non devo imparare da te! Buffone, finiscila! Pagliaccio napoletanista! Ma perché non lo spegnete, che dice queste stronz**e!”, ha dichiarato direttamente dagli studi di Tiki Taka. Il noto giornalista e scrittore siciliano, da sempre tifosissimo della Juventus, dunque, non è tornato sui propri passi, anzi ha rincarato la dose, infiammando ancora di più la discussione.