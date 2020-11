MARADONA, LA MORTE DEL PIBE DE ORO: il ricordo della Juventus con la sua punizione ‘impossibile’

Il mondo del calcio in lutto.

E’ scomparso questo pomeriggio Diego Armando Maradona che, a pochi giorni dal suo sessantesimo compleanno, era stato ricoverato in ospedale per l’asportazione di un ematoma al cervello. Oggi, mercoledì 25 novembre, il dio del calcio si è spento nella sua casa di Tigre, a Buenos Aires per un arresto cardiocircolatorio. Notizia che ha scosso tutto il mondo del calcio, in lutto per la scomparsa della stella argentina. Tra i numerosissimi tweet e messaggi di cordoglio susseguitisi da questo pomeriggio anche quello della Juventus, che ha voluto omaggiare Maradona ricordando la sua celebre punizione “impossibile” al “San Paolo” durante un Napoli-Juventus del 1985.