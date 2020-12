Maradona, la dolce dedica di Tevez: l’Apache segna e ricorda il Diez con la sua storica maglia del Boca Juniors

Il mondo del calcio piange e omaggia El Pibe de Oro.

E’ scomparso lo scorso 25 novembre Diego Armando Maradona a causa di un’insufficienza cardiaca acuta provocata da un edema polmonare acuto, con cardiomiopatia dilatativa. Il Diez, si è spento a Buenos Aires, nella sua casa di Tigre, e oggi, a una settimana dalla sua scomparsa sono tanti i punti oscuri della vicenda a cominciare da cosa è accaduto in quel giorno fino alla disputa per la successione. La notizia, diffusa dai media argentini ha scosso tutto il mondo – dall’India a Napoli fino all’Argentina -, strettosi dopo la morte del campione argentino.

Diversi, infatti, sono stati i messaggi di cordoglio diffusi attraverso i più popolari social e le commemorazioni per ricordare e celebrare il Maradona: su tutti i campi di calcio, per esempio, è stato osservato un minuto di silenzio. Ma non solo. Carlos Tevez, infatti, in una delle prime gare giocate dopo la scomparsa del fenomeno argentino, ha indossato la maglia numero 10. Sotto quest’ultima ce n’era un’altra: sempre numero 10, sempre del Boca Juniors, però stavolta era quella di Maradona, a cui l’Apache ha voluto dedicare il suo destro di piede ma in rete col mancino, che ha deciso la sfida contro l’Internacional di Copa Libertadores.