Maradona, il ricordo di Guerini: “Con lui oggi si partirebbe 2-0 a favore. Ecco come mi stupì”

Vincenzo Guerini, attuale responsabile dell’area tecnica del Catania, racconta Maradona.

L’aver affrontato Diego Armando Maradona in una o più partite è un ricordo da custodire e poter raccontare ai posteri. Ne conserva un ottimo ricordo Vincenzo Guerini, alla guida del Pisa, a metà degli anni 80, in Serie A. L’attuale dirigente del Catania ne racconta alcuni aneddoti ai microfoni di TuttoMercatoWeb: “Ricordo che riuscimmo addirittura a vincere uno a zero a Napoli e credo che quel giorno ci sia stato un 13 al totocalcio, fu un evento straordinario”.

LA SORPRESA NEL GIORNO DEL “NOSTRO” COMPLEANNO – “Siamo nati nello stesso giorno e mi ricordo che mi arrivarono in quelle stagioni gli auguri suoi di buon compleanno. Ero per lui in fin dei conti uno sconosciuto e mi ha fatto molto piacere quel gesto. Ho avuto il privilegio di vederlo da vicino e, se è vero che si tende ad ingrandire i personaggi, oggi con lui in squadra si partirebbe da 2-0 a favore…”

L’IMMARCABILE DIEGO ARMANDO – “Ci facevamo il segno della croce, si sperava sempre che non fosse in giornata, perchè era immarcabile. Alle volte penso rivedendo qualche immagine che oggi con la Var la squadra avversaria non finirebbe in 11. I calcioni che gli rifilavano erano tanti, si provava anche un po’ di vergogna”

IL MITO MARADONA A NAPOLI – “Quando allenai i partenopei, aleggiava sempre il suo mito, la sua ombra. Era veramente nel cuore della città. Ne parlavi quasi a bassa voce perchè è stato irraggiungibile, troppo grande per tutti”