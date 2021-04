Manchester United-Roma, Fonseca: “Serve la partita perfetta, domani conterà solo una cosa”

Paulo Fonseca ha fatto il punto alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Manchester United.

Il tecnico della Roma è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di ESPN, concentrandosi in toto sulla super sfida europea che vedrà i capitolini affrontare i Red Devils sul rettangolo verde dell’Old Trafford. Tantissimi i temi affrontati dall’allenatore portoghese nella lunga intervista concessa al mezzo d’informazione britannico. Ecco le sue parole, legate al match che potrebbe certamente svoltare la stagione dei giallorossi, deludente in Serie A ma estremamente positiva in campo europeo.

LA PARTITA PIÙ IMPORTANTE DELLA CARRIERA?

“Sì, certo. E siamo entusiasti. È una grande opportunità prima di tutto per il club, ma anche per la città e per i giocatori. Non tutti hanno la possibilità di affrontare il Manchester United in una semifinale europea. È stata una nuova esperienza per me e sì, è stato difficile gestire tutte queste situazioni. Gli infortuni sono particolarmente difficili da gestire, soprattutto perché sono arrivati ??in momenti cruciali, come quello di Mkhitaryan. E, naturalmente, noi giochiamo ogni tre giorni. Aggiungo anche che la Serie A è un campionato difficile e competitivo, dove stiamo lottando con altre sette squadre per un posto tra i primi quattro. Ed eravamo tra i primi quattro fino agli ultimi infortuni di marzo, così abbiamo mollato. Quindi questo trofeo, per noi, è molto importante”.

LO STILE DI GIOCO