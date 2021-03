Manchester United-Milan, Kjaer gonfia il petto: “Abbiamo fatto un’ottima gara. Gol di Kessié? Vi dico la mia”

Simon Kjaer man of the match.

VIDEO Manchester United-Milan, Kjaer tiene testa a Diallo: l’ex Palermo gela l’Old Trafford, guarda il gol rossonero

La partenza in sordina, la fiducia conquistata sul campo piano piano a suon di magistrali prestazioni difensive, il gol che ha dato speranza al Milan di Stefano Pioli. E’ così, perfettamente, enucleabile il percorso del difensore ex Roma e Palermo con la maglia rossonera. Una rete decisiva quella di Kjaer che ha così commentato ai microfoni di SkySport il pari ottenuto contro il Manchester United nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Europa League, Manchester United-Milan 1-1: Kjaer risponde a Diallo e dà speranza a Pioli in extremis

“Per la squadra questo risultato è importante, abbiamo fatto un’ottima gara stasera, giocando con personalità, dominando secondo me. Ho parlato con Kessie, il gol che gli hanno annullato è stato un errore ed è un peccato perché avrebbe cambiato la partita. Sappiamo che loro hanno qualità ma noi con pazienza abbiamo trovato gli spazi e fatto il nostro gioco. Abbiamo mostrato personalità, petto in fuori e giocato da Milan. Ora ci aspetta una partita difficile ma stasera siamo stati forti“.

