Manchester United, il rinnovo di Paul Pogba è complicato. Tre squadre pronte a contenderselo

Il futuro di Paul Pogba appare sempre più lontano dal Manchester United.

Il giocatore si trova bene ai Red Devils, ma il suo agente Mino Raiola starebbe spingendo al fine di convincerlo a cambiare aria. Gli estimatori non mancano, e le squadre che appaiono in vantaggio nella corsa al momento sono Real Madrid, Psg e Juventus.

Il francese ha il contratto in scadenza nel 2022 e se lo United non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo cercherà di venderlo nella prossima sessione estiva per evitare di perderlo a zero il prossimo anno. Il procuratore del campione del mondo aveva fatto capire che stesse lavorando per riportare il classe ’93 in bianconero.

Pogba in questa stagione ha collezionato 28 presenze e 4 reti, ma è attualmente fermo a causa di un infortunio alla coscia. Se dovesse partire i Red Devils avrebbero l’alternativa in squadra, Donny Van De Beek avrebbe finalmente l’opportunità di dimostrare il proprio reale valore.