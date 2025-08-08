I convocati del Manchester City per la sfida contro il Palermo in programma domani alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera:
I convocati
Manchester City, i convocati per la sfida contro il Palermo
Alle ore 21:00 di domani si giocherà Palermo-Manchester City, amichevole di lusso allo stadio Renzo Barbera. La squadra ospite ha diramato la lista dei convocati ufficiali per il match…
James Trafford
Ruben Dias
Tijjani Reijnders
John Stones
Nathan Aké
Omar Marmoush
Erling Haaland
Jeremy Doku
Nico Gonzalez
Ilkay Gundogan
Bernardo Silva
Rayan Ait-Nouri
Manu Akanji
Savinho
Matheus Nunes
Rayan Cherki
Ederson
Nico O’Reilly
Abdukodir Khusanov
Oscar Bobb
Divine Mukasa
Rico Lewis
