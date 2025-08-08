Mediagol
Manchester City, i convocati per la sfida contro il Palermo

Alle ore 21:00 di domani si giocherà Palermo-Manchester City, amichevole di lusso allo stadio Renzo Barbera. La squadra ospite ha diramato la lista dei convocati ufficiali per il match…
I convocati del Manchester City per la sfida contro il Palermo in programma domani alle ore 21:00 allo stadio Renzo Barbera:

James Trafford

Ruben Dias

Tijjani Reijnders

John Stones

Nathan Aké

Omar Marmoush

Erling Haaland

Jeremy Doku

Nico Gonzalez

Ilkay Gundogan

Bernardo Silva

Rayan Ait-Nouri

Manu Akanji

Savinho

Matheus Nunes

Rayan Cherki

Ederson

Nico O’Reilly

Abdukodir Khusanov

Oscar Bobb

Divine Mukasa

Rico Lewis

