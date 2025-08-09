Manchester City, Guardiola in conferenza stampa: “Il Palermo con il CFG il prossimo anno starà in Serie A”

Le parole del tecnico dei Citizen alla vigilia del match contro il Palermo

Mediagol ⚽️ 9 agosto - 00:07

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Palermo. Di seguito le dichiarazioni del mister spagnolo:

Pep, bentornato in Italia. Lei è un uomo di grande cultura e questa è una città storica, un mix di popoli e influenze. Le chiedo: in un’amichevole, perché questa è un’amichevole, si può imparare qualcosa? Come individuo ma anche come squadra? Fare questi viaggi, capire la storia, conoscere la gente e il calore del pubblico può aiutare la squadra a migliorare ulteriormente?

“Domani è un’amichevole che, per Pippo e per noi, sarà molto positiva. È l’ultima amichevole che abbiamo, e il rapporto tra le due squadre è oggi più stretto rispetto al passato. Personalmente, venire in Italia è sempre una gioia, ma per conoscere davvero la realtà di Palermo e della Sicilia bisogna viverci o venirci in vacanza. Siamo un po’ lontani dal centro: domani mattina saremo in albergo, forse usciremo a fare qualcosa, ma poi nel pomeriggio penseremo a preparare la partita. Passeremo la notte qui e sarà anche l’occasione per gustare ancora una volta l’ottimo cibo. Poi domenica torneremo in Inghilterra”

È anche un’opportunità per spiegare ai suoi giocatori lo status che hanno raggiunto? Oggi, per qualunque squadra al mondo, ospitare il Manchester City è un evento cittadino.

“Ce lo meritiamo, mi dispiace dirlo. Abbiamo vissuto una decade strepitosa, meravigliosa: abbiamo vinto, siamo tornati a vincere, e continuiamo a farlo. Questo dimostra che c’è ancora voglia di lavorare. Se non fosse così, l’allenatore e i giocatori sarebbero già cambiati. Abbiamo fatto un grande percorso e siamo pronti a iniziare la nuova stagione”

Volevo chiederle di Inzaghi. Non vi siete incrociati molto nella carriera da calciatori. Che ricordo ha di lui come giocatore e come allenatore?

“In area era molto furbo, aveva un grande istinto nel capire dove sarebbe arrivata la palla. I grandi attaccanti sono quelli che intuiscono in anticipo: se arrivi un secondo dopo, non segni. Pippo aveva un senso incredibile del gol. Come allenatore ha già fatto cose buone, pur essendo ancora giovane, e gli auguro il meglio”

Che effetto le hanno fatto le prime immagini di De Bruyne con la maglia del Napoli?

“Un po’ strano, devo dire. Ma tutti noi al City, io per primo, gli vogliamo molto bene. Gli auguro che questa esperienza in Italia, con un allenatore fortissimo, uno dei migliori di sempre, gli permetta di imparare e fare bene. Spero che lui, Michel e i suoi figli si trovino benissimo qui, in Italia e soprattutto a Napoli”

Che emozione prova al pensiero di vedere domani lo stadio Renzo Barbera pieno di tifosi rosanero? E ha già pensato a un regalo per Mister Inzaghi, visto che domani sarà il suo compleanno?

“Lo so, qualcosa faremo. Per quanto riguarda i tifosi, non vedo l’ora di vedere il loro calore. So che il Sud è speciale. Mi auguro che il Palermo possa fare una buona stagione e arrivare fino in fondo con il sogno che sicuramente la città ha. Il prossimo anno, il City Football Group sarà in Serie A”.