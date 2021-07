Malagò: “Abbraccio Vialli-Mancini? Sintesi della vita. Tutto sugli stadi aperti”

Le dichiarazioni del numero uno del CONI, Giovanni Malagò: "Come sto vivendo le Olimpiadi? Come se fossi un atleta"

"Come sto vivendo le Olimpiadi ? Come se fossi un atleta, con la stessa carica di chi ha lavorato anni e adesso ha di fronte la competizione. Questo sul piano sentimentale. È una Olimpiade diversa, questo è poco ma sicuro. Ma è l’Olimpiade più importante della storia , perché il fatto che si disputi, che si faccia, ha salvato il principio, il valore, l’evento, ha salvato l’Olimpiade".

"Niente pubblico? Nella vita, e anche nello sport, ci sono momenti in cui non si deve giudicare il valore assoluto di un fatto, di un evento, ma quale sarebbe stata l’alternativa se quel fatto, quella esperienza non si fosse realizzata: credo di aver detto tutto. Il calcio chiede stadi aperti al 100 per cento. Là dove non sarà possibile ritornare a una normalità negli stadi di calcio e negli impianti sportivi, bisognerà far fronte con misure alternative al calo pazzesco dei ricavi".