Malaga, sospeso l’allenatore Victor Sanchez: diffuso in rete un suo video hard. I dettagli

Shock in casa Malaga.

Il club spagnolo ha momentaneamente sospeso dall’incarico il proprio allenatore, Victor Sanchez del Amo, a causa di un suo video hard, che da giorni circola in rete: sembra si tratti di un filmato fin troppo esplicito in cui sarebbe ritratto il tecnico del club biancazzurro in atteggiamenti sessuali. I frame, pubblicati in rete, sono immediatamente diventati virali in Spagna e hanno sollevato il prevedibile polverone di polemiche. La decisione presa dalla dirigenza ha effetto immediato e resterà valida fino a quando non verrà svolta un’indagine completa, si legge in una breve e concisa nota affidata al sito ufficiale e ai social della squadra.

Poche ore prima, Victor Sanchez, aveva denunciato l’accaduto sui propri profili social, proclamandosi vittima di un tentativo di estorsione nei suoi stessi confronti: “Vi informo che sono vittima di un reato contro la mia intimità con molestie ed estorsione. La questione è in mano alla polizia e io farò in modo di seguire le loro istruzioni. Ad ogni modo, voglio informare che condividere o diffondere un contenuto intimo di qualsiasi persona senza il suo consenso è un reato, che sia tramite social, messaggi o qualunque altra forma secondo quanto stabilisce l’articolo 97 del Codice Penale, con pene per coloro che diffondano contenuti personali senza il consenso della persona coinvolta. Grazie per la vostra comprensione e il vostro sostegno”.