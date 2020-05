LND, Sibilia: “Promozioni e retrocessioni? Attendiamo il pronunciamento del massimo organismo della FIGC”

Cosimo Sibilia commenta la decisione di cristallizzare la stagione di Serie D.

Il presidente della LND, all’interno del comunicato ufficiale diramato nel tardo pomeriggio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni concernenti la fine anticipata dei campionati dilettantistici. Adesso si attende la risposta da parte della FIGC

“Abbiamo agito con la massima accortezza e nel rispetto delle linee indicate dal Consiglio Federale in ordine a promozioni e retrocessioni in Serie D consapevoli che non fosse affatto semplice affrontare la situazione tenendo conto delle peculiarità verificatesi. Ritengo sia stato fatto un lavoro scrupoloso, confortato dall’unanimità del voto in Consiglio Direttivo e guidato dal principio del merito sportivo, al quale la LND si è sempre attenuta. Credo ci siano le condizioni, anche nell’ottica della sempre più auspicata riforma del sistema calcistico italiano, di poter successivamente andare a soddisfare le ambizioni di chi avrà i requisiti oggettivi per nutrirle. Ora attendiamo il pronunciamento del massimo organismo della FIGC sulle nostre proposte. Poi finalmente potremo cominciare a pensare alla nuova stagione, con l’augurio di ripartire più forti e decisi di prima”.