Lione-Juventus, Aulas: “Farò un affare con Agnelli. Aouar è un grande talento, vorrei riavere Pjanic…”

La fibrillazione per le notti di Champions League sale progressivamente e si avverte anche sul piano mediatico

Mercoledì prossimo, 26 febbraio, la Juventus volerà in Francia per sfidare l’Olympique Lyonnais, match valido per l’andata degli Ottavi di finale di CL. Stando alle dichiarazioni del tecnico de “Les Gones“, Rudi Garcia si aspetta una grande sfida nonostante alcune defezioni importanti in formazione, su tutte l’assenza di Memphis Depay. Chi non mancherà all’appello, invece, sarà, con ogni probabilità, Houssem Aouar, il ventunenne centrocampista della nazionale francese U-21. Di origini algerine, Aouar è considerato uno dei prospetti di maggior interesse del campionato di Ligue 1 per il suo talento innato nella fase di impostazione di gioco, motivo per il quale è schierato dall’ex tecnico della Roma nel ruolo di regista.

Di Aouar, astro nascente del calcio d’oltralpe, e della partita contro la Vecchia Signora ha parlato anche il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas: “Con Agnelli non ne ho mai parlato, ma so che ci sono stati dei contatti tra i nostri dirigenti. – riporta Tuttosport – Mi piacerebbe vedere Houssem alla Juventus in futuro e spero che sia anche la sua ambizione. Perché se avrà questa ambizione, vorrà sfruttare queste due partite di Champions per far bella figura e mettersi in mostra. Prima o poi dovrò farlo un bell’affare con il mio amico Agnelli.” Nessun’altra dichiarazione più chiara di questa potrebbe manifestare gli ottimi rapporti tra i due club. L’interesse e i presupposti da parte di entrambi i presidenti, nell’intavolare la trattativa, potrebbero concretizzarsi già nella prossima finestra estiva di calciomercato.

Ma se si è parlato di un regista con grandi qualità in cerca di affermazione sul panorama professionistico europeo, chi, invece, ha dimostrato le proprie doti sulla medesima zona del campo, la trequarti, è Miralem Pjanić, bosniaco classe 1990 in forza da quattro stagioni al club bianconero. E proprio sull’ex giocatore che ha militato nel Lione per tre stagioni, tra il 2008 e il 2011, il patron J.M. Aulas ha affermato: “Temo lui. È il giocatore più creativo della Juventus è il miglior regista del mondo in questo momento. Non lo dico soltanto io. La pensa così anche Juninho. Averlo di nuovo con noi sarebbe fantastico. Un sogno, appunto. Vederlo al Paris Sait-Germain sarebbe difficile per me, ma penso che lo sia anche per lui. Lo considero come un figlio”.