Liga, Valladolid-Siviglia 1-1: Bono come Palop, i lusitani trovano il pari al 94′. La classifica aggiornata

Pari tra Real Valladolid e Siviglia.

Allo Stadio municipale “José Zorrilla”, termina 1-1 al “fotofinish”, il match valevole per la ventottesima giornata della Liga. Vantaggio per la formazione di casa con il gol messa a segno dagli undici metri da Orellana, che al 44′ spiazza dal dischetto il portiere lusitano, Bono, per il gol del momentaneo 1-0. Protagonista della serata proprio l’estremo difensore del Siviglia che al 94′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, raggiunge un passaggio in area e riesce ad insaccare la palla in rete, battendo l’incolpevole portiere del Valladolid e mettendo a segno il gol del definitivo 1-1. Secondo pareggio di fila per il club del presidente Ronaldo “il Fenomeno”, a +4 dalle zone calde della classifica. Il Siviglia continua la marcia verso l’accesso diretto in Champions League.

