Lega Pro, Ghirelli non ci sta: “Mettiamo al primo posto la salute, il calcio viene dopo” E sui recuperi…

Parla Francesco Ghirelli.

Una volta appresa la decisione di sospendere tutte le gare dei campionati italiani, a causa dell’emergenza Coronavirus, il presidente della Lega Pro, intervenuto ai microfoni di Tv 2000, è tornato sulla questione chiarendo anche la propria posizione: “Sospensione campionato? Si va in questa direzione, abbiamo messo la salute al primo posto. Il calcio e lo sport vengono molto dietro. Non bisogna sottovalutare nessun elemento perché il calcio non doveva essere l’acceleratore di paure – ha spiegato Ghirelli -. C’è una catena di comando che deve essere rispettata e chi fa questo mestiere deve solo ‘Obbedire’. Abbiamo preferito sospendere le partite nelle zone a rischio ma anche in Toscana per mantenere uniformità nel girone B. Abbiamo invece continuato a giocare nel Girone C per non alimentare le paure. Successivamente abbiamo palesato il problema di giocare a porte chiuse, sia perché questo non è calcio, ma anche per i problemi legati al sostentamento dei club senza gli incassi dei botteghini”.

Il numero uno della Lega Serie C continua poi menzionando l’eventuale recupero delle gare e l’iscrizione al prossimo campionato: “Recuperare? Abbiamo chiesto al presidente federale Gravina di spostare la data per l’iscrizione al prossimo campionato al 29 giugno. In questo modo avremo tempo per recuperare le gare fino al 28. Se non dovessimo riuscire ad ultimare la stagione dovremo valutare una norma che riguarda promozioni e retrocessioni”, ha concluso Ghirelli.